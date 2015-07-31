Мінфін пропонує встановити чіткі умови коригування бюджету

Про це повідомляється на сайті міністерства з посиланням на розроблений проект змін до Бюджетного кодексу України в рамках коаліційної угоди депутатських фракцій у Верховній Раді та для виконання умови отримання наступних траншів макрофінансової підтримки Європейського Союзу в межах пакета на 1,8 мільярда євро.

Зокрема, проект передбачає, що зміни до держбюджету вносяться при відхиленні фактичних макропоказників від прогнозу, закладеного в бюджеті, при значному (більше 15%) відхилення від плану фактичних надходжень або видатків бюджету за результатами трьох кварталів року, при перевищенні очікуваного обсягу видатків на обслуговування держборгу від планових показників.

Необхідною умовою для внесення змін до держбюджету на розгляд профільного парламентського комітету щодо проекту передбачено наявність позитивного висновку Кабінету міністрів.

Також проект пропонує надати уряду виключне право на внесення змін до держбюджету, якщо такі зміни передбачають зміну граничного обсягу дефіциту держбюджету, граничного обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу й граничного обсягу держгарантій.

Мінфін пропонує ознайомитися з проектом на своєму офіційному сайті та підкреслює, що його ухвалення забезпечить сталість річного бюджету, знизить ризик впливу політичних процесів на держбюджет, посилить відповідальність учасників бюджетного процесу за ухвалені рішення та за управління бюджетними коштами.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів розраховує досягти в 2016 році дефіциту бюджету на рівні 3,75% ВВП при одночасному покращенні соціального захисту громадян і фінансування оборони на рівні цього року до 5% ВВП.

Проект бюджетної резолюції на 2016 рік, підготовленого Кабінетом міністрів у травні-червні цього року, передбачав дефіцит державного бюджету на 2016 рік на рівні 3% ВВП.

Держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 мільярда гривень, витрати - 566,870 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту в розмірі 75,820 мільярда гривень, або 4,1% ВВП, стелю держборгу на рівні 1,394 мільярда гривень.