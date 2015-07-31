Яценюк заявляє, що влада деяких міст умисно саботує оформлення субсидій

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що міські голови і органи місцевого самоврядування окремих міст України умисно саботують оформлення субсидій для громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив у Харкові під час брифінгу після розширеної наради уряду.

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«По окремим містам мери міст і органи місцевого самоврядування умисно саботують оформлення субсидій для українських родин. По окремим містам органи місцевої влади умисно витягують з кишені українців гроші, які державний бюджет дав для компенсації, але громадяни їх не можуть отримати, тому що не оформлена субсидія. Такі випадки в Херсонській області, Сумська область, Харківська область, випадки по Запоріжжю”, - сказав Яценюк.

Він наголосив, що розцінює таку ситуацію «як саботаж і диверсію, і просто боротьбу проти громадян України».

Яценюк зауважив, що він вже доручив правоохоронним органам і Службі безпеки України розібратися з причинами саботажу оформлення субсидій.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні Яценюк назвав диверсією надзвичайно низький показник оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги у місті Харкові.