МВФ схвалив виділення Україні $1,7 мільярда кредиту

Це рішення прийнято в результаті першого перегляду програми кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility), йдеться в повідомленні МВФ, переданому агентству УНІАН.

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"Рада директорів Фонду розглянула результати перегляду програми EFF. Завершення цього процесу дозволяє виділити Україні 1,7 млрд дол. як другий кредитний транш, - йдеться в повідомленні МВФ. – Таким чином, загальний обсяг уже наданого Україні фінансування становить $6,68 млрд".

Як повідомив УНІАН, 29 липня глава МВФ Крістін Лагард підтвердила готовність Фонду виділити Україні черговий транш кредиту на суму $1,7 млрд.

Раніше міністр фінансів Наталія Яресько зазначала, що кошти другого траншу будуть спрямовані на поповнення золотовалютних резервів Національного банку.

Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ у березні схвалили чотирирічну програму кредитування економіки України загальним обсягом фінансування $17,5 млрд. Перший транш кредиту обсягом $5 млрд. Україна отримала також у березні.

Як очікується, другий перегляд програми з метою можливого надання третього кредитного траншу буде проведено восени – після роботи в Києві чергової оціночної місії. Візит місії, згідно з програмою співробітництва між Україною і МВФ, запланований на вересень цього року. Загальний обсяг коштів, які Україна може отримати від МВФ за підсумками року, становить $10 млрд.