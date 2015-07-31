За півроку уряд залучив запозичення на понад 150 мільярдів гривень

Про це йдеться у макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України, опублікованому на сайті регулятора.

Відповідно до огляду, фінансування бюджетного дефіциту в цей період відбувалося за рахунок накопичених на рахунках урядом коштів і запозичень, при цьому внутрішні позики залучалися переважно на квазіфіскальні потреби. Зокрема, уряд випустив облігації внутрішньої держпозики переважно для підтримки НАК «Нафтогаз України», банків та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Також повідомляється, що погашення боргових зобов'язань за цей період склало 75,4 млрд грн, з яких 64,2 млрд грн – за внутрішніми запозиченнями.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України в січні-травні скоротилася на 2,151 млрд дол., або на 3,08%, - до 67,661 млрд дол. на 31 травня 2015 року.

За вказаний період державний і гарантований державою борг у гривневому еквіваленті зріс на 323 млрд грн, або на 29,37%, - до 1,424 трлн грн.

У 2014 році державний і гарантований державою борг знизився на 4,53% - до 69,794 млрд дол. у валюті, а в гривневому еквіваленті зріс у 1,9 разу - до 1,101 трлн грн.