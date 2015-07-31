Платіжний баланс України у першому півріччі зведений з дефіцитом $1,3 мільярда

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, у тому числі в червні платіжний баланс зведений з профіцитом в 641 млн дол. проти дефіциту роком раніше на рівні 786 млн дол.

Профіцит поточного рахунку у першому півріччі склав 16 млн дол. проти дефіциту за аналогічний період минулого року в 2,470 млрд дол.

Рахунок операцій з капіталом платіжного балансу за 6 місяців зведений з профіцитом на рівні 296 млн дол., що на 18% нижче від профіциту за 6 місяців попереднього року.

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Фінансовий рахунок платіжного балансу у січні-червні зведений з профіцитом на рівні 1,612 млрд дол., що на 561 млн дол., або на 25,8%, менше від показника за січень-червень 2014 року.

За інформацією регулятора, чистий відтік прямих іноземних інвестицій (сальдо) у січні-червні склав 1,211 млн дол., у тому числі в червні відтік склав 820 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в січні-травні 2015 року, за попередніми даними, зведений з дефіцитом 1,789 млрд дол., що майже в 2 рази менше від дефіциту на рівні 3,496 млрд дол. за аналогічний період 2014 року.

У 2014 році платіжний баланс України був зведений з дефіцитом 13,307 млрд дол. проти профіциту в 2,023 млрд дол. за підсумками 2013 року.