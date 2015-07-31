НБУ визначив порядок нагляду за небанківськими фінустановами

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №499 «Про внесення змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

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За інформацією регулятора, постанова регулює питання проведення перевірок та дистанційного нагляду з питань фінансового моніторингу з урахуванням трансформації та реорганізації системи НБУ в частині централізації функцій з питань фінансового моніторингу.

Довідка УНІАН. За даними Нацбанку, в Україні зареєстровано 18 внутрішньодержавних платіжних систем і міжнародних платіжних систем, платіжними організаціями яких є резиденти, у тому числі 8 банківських систем і 10 небанківських.