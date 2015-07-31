Мінфін: кошти від другого траншу МВФ будуть спрямовані на поповнення резервів Нацбанку

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну України.

"Даний транш, надходження якого очікується найближчими днями, буде спрямовано на поповнення резервів Національного банку України", - йдеться в повідомленні.

У відомстві відзначають, що розширена програма фінансування є головною складовою плану Міністерства фінансів із стабілізації економіки України та закладання підвалин для відновлення її зростання, починаючи з 2016 року. У поєднанні з глибинними та амбіційними реформами, що здійснюються Урядом України, отримання нового траншу буде сприяти подальшому відновленню економіки та зміцненню довіри до фінансових ринків, як з боку інвесторів, так і українських громадян.

Читайте такожМВФ відмовив Греції у подальших кредитах

"Сьогоднішнє рішення щодо виділення другого траншу кредиту стало можливим завдяки прогресу України у виконанні низки реформ, що мають спільну підтримку Уряду та МВФ. Зокрема, реформ, проведення яких стало можливим завдяки ухваленню 16 липня Верховною Радою України чотирьох законопроектів, що роблять значний крок у реформуванні сектору державних фінансів, посиленні захисту прав українських вкладників, та в антикорупційній сфері", - наголошує Мінфін.

Читайте такожЗМІ: кредитори погодилися списати Україні частину боргу

Раніше УНІАН повідомляв, що ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалив виділення Україні другого траншу кредиту на суму $1,7 млрд.Це рішення прийнято в результаті першого перегляду програми кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility), йдеться в повідомленні МВФ.