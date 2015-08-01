МВФ: Українська економіка залишається вкрай вразливою, але видно ознаки відновлення

00:23, 01 серпня 2015
Фінанси
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Українська економіка залишається вкрай вразливою, але при цьому видно ознаки її відновлення.

УНИАН

Як повідомили в Департаменті зовнішніх зв'язків ключового кредитора України – Міжнародного валютного фонду, про це сказав перший заступник директора – розпорядника МВФ Девід Ліптон.

"Українська економіка залишається вкрай вразливою, але при цьому видно ознаки відновлення. В останні місяці стабілізувався курс національної валюти, зростає внутрішня торгівля, сповільнюється економічний спад. Продовження реформ дозволить досягти поворотного моменту й почати економічне зростання в майбутньому", - зазначив Ліптон.

За його словами, з моменту прийняття програми розширеного фінансування, влада України почала активну роботу по зміні країни, її економічного потенціалу.

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"Продовження жорсткої грошово-кредитної політики і формування валютних резервів буде мати вирішальне значення для зовнішньої стабільності і контролю інфляційних очікувань", - підкреслив Ліптон, додавши, що зняття діючих обмежувальних заходів на валютному ринку можливе лише за умови покращення ситуації у банківській сфері.

Ліптон звернув увагу, що відновлення банківської системи є ключовим для відновлення економіки. "Влада визнає, що продовження бюджетної дисципліни необхідно, щоб знизити ризики та зміцнити державні фінанси. Сильна політична підтримка повинна бути спрямована в сферу бюджетної консолідації та реформи енергетичного сектору поряд з адекватним соціальним захистом, - сказав Ліптон. Не менш важливі боротьба з корупцією та покращення ділового клімату".

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Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ в березні схвалили чотирирічну програму кредитування економіки України загальним обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Перший транш кредиту обсягом 5 млрд дол. Україна отримала також у березні. 31 липня Фонд схвалив результати першого перегляду програми кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) і виділив Україні другий транш кредиту у розмірі 1,7 млрд дол. Таким чином, загальний обсяг вже наданого Україні фінансування з боку МВФ у поточному році становить 6,68 млрд дол.

Як підкреслювала міністр фінансів України Наталія Яресько, кошти другого траншу будуть спрямовані на поповнення золотовалютних резервів Національного банку.

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Наступний - другий перегляд програми з метою можливого надання третього кредитного траншу пройде восени, після роботи в Києві чергової оціночної місії. Візит місії, згідно з програмою співробітництва між Україною і МВФ, запланований на вересень поточного року. Загальний обсяг коштів, які Україна може отримати від МВФ за підсумками року становить 10 млрд дол.

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