Другий транш від МВФ піде на поповнення золотовалютних резервів - Яценюк

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу Еспресо tv.

"Ще у лютому золотовалютні резерви НБУ становили лише 5,6 млрд дол. І вся ця сума, яка виділена МВФ, піде в золотовалютні резерви НБУ. І наші резерви будуть досягати 12 млрд дол", - сказав глава уряду.

За його словами, це є запорукою стабільності національної грошової одиниці і необхідною умовою для нормальної роботи українського банківського сектора.

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Яценюк також підкреслив, що рішення МВФ виділити Україні черговий транш говорить про те, що в країні робляться спроби боротьби з корупцією, зазначає портал Новое Время.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд виконання Україною економічної програми, підтриманої кредитом розширеного фінансування, і схвалив виділення другого траншу цього кредиту в розмірі 1,7 млрд долл.