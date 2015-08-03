Мінфін очікує другий транш від МВФ в $1,7 мільярда найближчим часом

10:47, 03 серпня 2015
Фінанси
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Другий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,7 млрд дол. в рамках чотирирічної програми розширеного фінансування EFF надійде найближчими днями і буде спрямований на поповнення резервів Національного банку України.

REUTERS

За інформацією на сайті Міністерства фінансів України, отримання нового траншу буде сприяти подальшому відновленню економіки та зміцненню довіри до фінансових ринків з боку інвесторів та українських громадян.

Мінфін зазначає, що рішення МВФ про виділення другого траншу кредиту стало можливим завдяки прогресу України у виконанні низки реформ, що мають загальну підтримку уряду і фонду.

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Як повідомляв УНІАН, рада директорів МВФ схвалила виділення другого траншу кредиту для України у розмірі 1,7 млрд дол. у п'ятницю, 31 липня.

Україна і МВФ в березні схвалили чотирирічну програму кредитування економіки України загальним обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Перший транш кредиту в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала також 13 березня.

Другий перегляд програми з метою надання третього кредитного траншу буде проведено восени – після роботи в Києві чергової оціночної місії, візит якої запланований на вересень.

Загальний обсяг коштів, які Україна може отримати від МВФ за підсумками року, становить 10 млрд дол.

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