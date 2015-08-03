Залишок коштів у Держказначейства став рекордним за 12 років - 33 мільярди

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 серпня 2015 року становив 33,271 млрд грн, повідомляється на сайті Держказначейства.

Згідно з наведеними даними за 12 років - із початку 2003 року, залишок коштів на ЄКР на початок серпня став максимальним залишком на початок місяця за цей період.

Порівняно з початком попереднього місяця залишок коштів на ЄКР зріс на 7,825 млрд грн, або на 30,7%, у річному виразі - у 5 разів, порівняно з початком року - в 11 разів.

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Нагадаємо, обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 липня становив 25,446 млрд грн, що на 8,3% менше за показник на 1 червня поточного року.