Нацбанк заявляє про погіршення соцзахисту українців

Індекс Кейтца, що відображає рівень соціального захисту населення, у травні 2015 року знизився до 30,1% із 35,5% у травні 2014 року.

Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України, опублікованому на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, основними причинами зниження індексу залишалися незмінні соціальні стандарти (мінімальна заробітна плата на рівні 1,218 тис. грн з грудня 2013 року) на тлі продовження зростання номінальної середньої заробітної плати.

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Як повідомляв УНІАН, український уряд планує провести індексацію заробітних плат і пенсій до кінця цього року, для чого необхідно виділити з державного бюджету 12 млрд грн.

Індекс Кейтца являє собою співвідношення розміру мінімальної заробітної плати і середньої заробітної плати на одного штатного працівника. У країнах Західної Європи органи управління використовують цей індекс як один із показників ефективності подолання бідності. Рекомендоване Міжнародною організацією праці значення показника становить 50%, а Європейським Союзом - 60%.