Рубль почав серпень помітним падінням через зниження цін на нафту

Рубль почав серпень істотним падінням котирувань на тлі зниження нафти марки Brent на піврічний мінімум, проти рубля потоки на конверсію валюти отриманих акціонерами дивідендів, а також очікування зростання сплат за зовнішнім боргом і підвищення ставки за доларом США.

Про це пише Рейтер.

Долар досяг позначки 62,87 уперше з 16 березня, євро зріс до 69,07 уперше з 4 березня.

На 10.20 мск котирування долара розрахунками "завтра" на Московській біржі були поблизу позначки 62,65 рубля, на 1,5 відсотка вище за попереднє закриття.

Пара євро/рубль на цей час оцінювалася у 68,90, на 1,5 відсотка вище за попереднє закриття.

Нафта марки Brent дешевшає з початку дня на півдолара і оцінюється у $52,68 за барель. Раніше було досягнуто відмітку 51,50 уперше з 2 лютого.

У середині-наприкінці літа проходить сезон виплат дивідендів російськими корпораціями, під які продається валюта, але останнім часом формуються і посилюються зворотні потоки на викуп валюти акціонерами, що конвертують отримані рублеві кошти.

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Із серпня і до кінця року номінальний обсяг сплат за зовнішнім боргом з відсотками становить $69,3 мільярда, Центробанк оцінює фактичний рівень чистих платежів за зовнішнім боргом у третьому-четвертому кварталах на рівні близько $35 мільярдів.

Стримувати ослаблення рубля можуть більш-менш рівномірні продажі експортної валютної виручки протягом календарного місяця, а також призупинення купівлі іноземної валюти Центробанком.