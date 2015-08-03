Гривня на міжбанку знову пішла вниз - уже до 21,80 за долар

У понеділок, 3 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 21,50/21,80.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,5850/23,9100, до російського рубля – на рівні 0,3430/0,3480.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 установився на рівні 21,7000 грн/дол., на цей час було укладено 43 угоди на суму 20,21 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 31 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 21,10/21,25.