Черговий транш МВФ повністю направлять у золотовалютні резерви - Яценюк

Про це повідомив глава уряду Арсеній Яценюк у «10 хвилинах із Прем'єр-міністром» у неділю, 2 серпня.

Яценюк нагадав, що нещодавно Міжнародний валютний фонд прийняв рішення про виділення Україні наступного траншу розміром 1,7 мільярда доларів США: «Це є свідченням того, що Україна проводить реформи, і однією з передумов виділення такої значної суми коштів були реальні кроки на шляху щодо боротьби з корупцією», передає Урядовий портал.

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Таке рішення МВФ, за словами глави уряду, - «це ще одне свідчення, що ми ідемо правильним шляхом».

Він підкреслив, що ще в лютому резерви Національного банку становили тільки 5,6 мільярда доларів США.

Також Яценюк наголосив, що вся сума виділених як другий транш МВФ коштів піде до золотовалютних резервів Національного банку, «і наші резерви будуть сягати 12 мільярдів доларів США».

«Це є запорукою для стабільності національної грошової одиниці та нормальної роботи українського банківського сектору», - підкреслив глава уряду.