Другий транш від МВФ забезпечить спокій на валютному ринку - Мінфін

Отримання другого траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду в розмірі 1,7 млрд дол. у рамках чотирирічної програми розширеного фінансування EFF, що його очікують найближчими днями, забезпечить спокій на валютному ринку і звузить амплітуду коливань валютного курсу.

Про це заявив заступник міністра фінансів України з питань євроінтеграції Артем Шевальов в ефірі одного з телеканалів.

«Я не думаю, що можна говорити про зміцнення (гривні), це ринкові процеси. Можна говорити про те, що це (отримання другого траншу МВФ) додасть стабільності, і ті незначні коливання, які ми бачимо, звужуватимуться. І ми можемо говорити про серйозне зростання впевненості гравців валютного ринку», - сказав Шевальов.

Він нагадав, що з початку цього року Україна залучила запозичення на 4,6 млрд дол. і водночас сплатила за колишніми боргами 4,2 млрд дол., при цьому умови за новими кредитами є вигіднішими для України. «На сьогодні наші залучення переважно йдуть на погашення попередніх боргів. Водночас, ті кредитні умови, які ми маємо на сьогодні, набагато кращі. Ми говоримо про більш тривалі термінами погашення і значно нижчі процентні ставки», - пояснив Шевальов.

Він наголосив, що отримані від МВФ кошти використовуються для проведення реформ в Україні, і прогрес у цьому напрямі без підтримки Фонду був би малоймовірним. «Це боротьба з корупцією, зміни в державному секторі економіки. В майбутньому - це приватизація державних компаній і посилення фіскальної дисципліни, зміни на енергетичному ринку та посилення фінансової дисципліни, у тому числі фінансового стану «Нафтогазу», - зазначив Шевальов.

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Як повідомляв УНІАН, Рада директорів МВФ схвалила виділення другого траншу кредиту для України в розмірі 1,7 млрд дол. у п'ятницю, 31 липня. Надходження коштів очікується найближчими днями, всі гроші буде спрямовано на поповнення резервів Національного банку України.

Україна і МВФ схвалили чотирирічну програму кредитування економіки України загальним обсягом фінансування 17,5 млрд дол. у березні цього року, перший транш кредиту в обсягу 5 млрд дол. отримано 13 березня. Загальний обсяг коштів, які Україна може отримати від МВФ за підсумками року становить 10 млрд дол.

З моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року гривня знецінилась до долара США за офіційним курсом у 3,8 рази до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол. Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку й отримання першого траншу від МВФ у рамках нової програми, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 грн/дол. впродовж останніх чотирьох місяців.