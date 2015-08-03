Клієнти LeBoutique зможуть вибирати доставку покупок у поштомати ПриватБанку

У рамках спільного проекту LeBoutique і банку учасниці клубу можуть вибрати новий спосіб доставки товарів просто на сайті під час оформлення замовлення, а оплачувати покупки – не тільки готівкою, а й банківською карткою.

«Користуватися поштоматами ПриватБанку зручно з трьох причин. По-перше, вони вже доступні в 480 містах і населених пунктах, і їх кількість постійно збільшується. По-друге, нашим покупцям не потрібно буде підлаштовуватися під графік кур’єра, вони зможуть забрати свою посилку тоді, коли їм самим зручно, – розповідає директор з маркетингу шопінг-клубу LeBoutique Юлія Шилова. – І нарешті, розрахуватися за обновку тепер можна буде не тільки готівкою».

«Тепер просто на сайті шопінг-клубу можна вибрати доставку у відділення банку та користуватися всіма перевагами сервісу: оплата карткою, близьке місцезнаходження, зручний графік роботи, – говорить керівник напрямку «Споживче кредитування» ПриватБанку Андрій Ковтун. – Особливо потрібним новий сервіс буде у віддалених регіонах, де напевно поряд з Вами є відділення ПриватБанку».

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Сьогодні мережа поштоматів ПриватБанку нараховує 1400 точок отримання посилок, причому не тільки у великих містах, але й віддалених населених пунктах і районних центрах. Унікальна технологія логістики, а також використання банківського термінала та платіжної картки дозволяють гарантувати безпеку отримання відправлень.

Коли покупку доставлено в поштомат, одержувач бачить повідомлення (SMS або повідомлення в додатку Privat24), після чого може забрати посилку, підтвердивши свою особу через термінал самообслуговування за допомогою платіжної картки ПриватБанку чи ввівши номер телефону на сенсорному екрані.