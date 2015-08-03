Реальний ефективний обмінний курс гривні у червні зміцнився на 1,8%

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

"У червні тривало зміцнення реального ефективного обмінного курсу гривні в результаті зміцнення номінального ефективного курсу і збереження значного інфляційного диференціалу", - йдеться в повідомленні.

Регулятор відзначив, що підвищення попиту на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку в червні 2015 року створило незначний девальваційний тиск на гривню і середньомісячний курс по відношенню до долара девальвував на 1,5%. Тим не менш, за даними НБУ, наприкінці місяця офіційний обмінний курс до долара США зміцнився на 0,2% порівняно з кінцем травня.

За інформацією НБУ, разом з тим номінальний ефективний обмінний курс (НЕОК) гривні у червні зміцнився на 1,5%. З початку року НЕОК знецінився на 27,2%.

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Як повідомляв УНІАН, реальний ефективний обмінний курс (РЕОК) гривні до основних іноземних валют виріс у травні 2015 року на 6,5% порівняно з квітнем, з початку року РЕОК виріс на 6,3%.

Гривня впродовж минулого року за офіційним курсом подешевшала по відношенню до долара удвічі і ще в 1,8 разу – з початку 2015 року, до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Довідка УНІАН. Реальний ефективний обмінний курс є індикатором зміни цінової конкурентоспроможності вітчизняних товарів до продукції, виробленої в країнах - основних торговельних партнерах України на внутрішньому і світовому ринку. Економічний сенс полягає у відображенні зміни обмінного курсу, скоригованого на рівень інфляції в Україні і в країнах-торговельних партнерах.