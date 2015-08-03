Офіційний курс гривні впав одразу на 60 копійок

Українська валюта сьогодні помітно подешевшала.

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, на 4 серпня Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 доларів США – 2171.7484 (3 серпня – 2112.6666); 100 євро – 2378.2817 (3 серпня – 2316.9615); 10 російських рублів – 3.4766 (3 серпня – 3.5009). Читайте такожДругий транш від МВФ забезпечить спокій на валютному ринку - Мінфін Водночас, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття сьогоднішніх торгів установилися на рівні 21,70/21,85.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter