В Україні можуть спростити процедуру відкриття рахунків у банках

Національний банк України має намір спростити порядок відкриття, використання й закриття банками рахунків клієнтів у національній та іноземних валютах.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на проект постанови, оприлюднений для громадського обговорення, яке триватиме до 3 вересня.

Зокрема, проект передбачає скорочення кількості документів для відкриття рахунків юридичним особам, передбачає можливість формування банком справи з юридичного оформлення рахунку клієнта в електронному вигляді, а також розширює режим функціонування поточних рахунків фізичних осіб.

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Нагадаємо, також НБУ має намір знизити граничну суму готівкових розрахунків між фізичними особами до 50 тисяч гривень із 150 тисяч гривень, які діють сьогодні. Відповідний проект постанови опубліковано для громадського обговорення, яке триватиме до 25 серпня.

Ініціативи щодо обмеження готівкових розрахунків за одночасного спрощення безготівкових платежів, як наголошують в НБУ, є невід'ємною частиною процесу реформування фінансового сектору держави з метою наблизити Україну до європейських стандартів життя, прискорити зниження масштабів тіньової економіки та сприяти забезпеченню стабільної роботи банківської системи.