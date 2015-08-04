Пуерто-Ріко допустило дефолт за борговими зобов'язанням перед кредиторами
Пуерто-Ріко допустило дефолт за борговими зобов'язанням після невиплати частини платежу за своїми зобов'язаннями перед кредиторами.
Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Державного банку розвитку Пуерто-Ріко, передає DT.ua.
"Через відсутність виділених коштів на поточний фіскальний рік виплати не були повністю зроблені сьогодні", – зазначив голова організації Мелба Акоста Фебо.
Він повідомив, що Державна фінансова корпорація Пуерто-Ріко, яка відповідає за виплати боргів, сплатила приблизно 628 тисяч доларів з 58 мільйонів, що мали бути виплачені до 1 серпня.
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У суботу, 1 серпня, держава пропустила виплату за боргами у розмірі 58 мільйонів доларів.
3 серпня влада Пуерто-Ріко визнала, що вони не мають грошей для виконання своїх зобов'язань. Загальна заборгованість країни перед кредиторами, імовірно, становить 70 мільярдів доларів.
Пуерто-Ріко має статус "неінкорпорованої організованої території", дана територія знаходиться під управлінням США, але не є їх невід'ємною частиною.
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Раніше УНІАН повідомляв, що Греція не перевела Міжнародному валютному фонду черговий платіж у розмірі 1,5 млрд євро, що практично означає визнання дефолту за борговими зобов'язаннями.