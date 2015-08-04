За півроку 45 із 137 українських банків отримали збиток

За підсумками першого півріччя 2015 року 45 зі 137 українських банків отримали негативний фінансовий результат, отримавши загальний збиток на рівні 84,675 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

Загальний збиток банківської системи, за уточненими даними НБУ, за півріччя становить 81,524 млрд грн, у тому числі на 10 неплатоспроможних банків припадає 50,945 млрд грн, або 62,5% збитку.

Найбільший збиток припадає на неплатоспроможний «Дельта Банк» (44,048 млрд грн). Щодо двох неплатоспроможних банків – «Омега» і «Укркомунбанку» - вказано нульовий фінансовий результат.

Водночас, 90 зі 137 українських банків отримали прибуток на загальну суму 3,151 млрд грн, у тому числі найбільшу прибуток отримав «Сітібанк» - на рівні 860,759 млн грн.

У розрізі груп працюючих банків за обсягом активів на найбільші банки припадає 30,493 млрд грн збитку, в тому числі отримали збиток 12 банків з 14. На великі банки за активами припадає 336,895 млн грн збитку, у тому числі 5 банків з 14 отримали збитки.

На середні банки припадає 220,100 млн грн збитку, у тому числі збиток отримали 7 банків з 24. Невеликі банки за активами за підсумками півріччя отримали 470,907 млн грн прибутку, в тому числі збитки отримали 13 банків з 75.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з попередніми даними НБУ, опублікованими наприкінці липня, банківська система за підсумками січня-червня 2015 року отримала 81,974 млрд грн збитків, у тому числі 30,578 млрд грн збитків припало на працюючі банки, без урахування неплатоспроможних.

За оцінками НБУ, негативний фінансовий результат банківської системи сформувався насамперед за рахунок значних обсягів відрахувань у резерви на можливі втрати від активних операцій, зокрема, за кредитами позичальників, платоспроможність яких погіршилася.

За підсумками першого півріччя відрахування в резерви в 4,4 разу перевищили їх обсяги за відповідний період минулого року.

У 2014 році банківська система України отримала 52,966 млрд грн збитків.