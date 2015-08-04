Президент звільнив від податків пенсії сімей загиблих учасників бойових дій

Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента Ростислав Павленко.

За словами Павленка, ця норма призведе до збільшення видатків з державного бюджету на 317 млн грн у рік.

«Як інформує Міністерство фінансів, відповідні витрати оцінюються приблизно в 317 мільйонів гривень у розрахунку на рік», - сказав він.

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Закон набирає чинності з 1 вересня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, Закон «Про внесення змін до статті 164 Податкового кодексу України щодо оподаткування пенсій інвалідів війни та деяких інших категорій осіб» був ухвалений Верховною Радою 17 липня.