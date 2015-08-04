Греція розраховує укласти угоду з кредиторами до 18 серпня

Про це заявила прес-секретар грецького уряду Ольга Геровасілі, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters. "Перший етап переговорів закінчується сьогодні і починається другий етап, який буде включати подробиці розробки (угоди)", - зазначила вона.

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За словами Ольги Геровасілі, проектування угоди почнеться вже в середу. "Якщо умови, погоджені під час саміту (ЄС) будуть дотримані, я думаю, що ми зможемо домовитися до 18-го числа цього місяця", - сказала прес-секретар грецького уряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ може відкласти свою участь у фінансовій допомозі Греції до 2016 року. Зокрема, МВФ вирішить, чи брати участь у програмі фіндопомоги, після того, як представники єврозони погодяться на полегшення боргових зобов'язань Греції.