Гривня на міжбанку зміцнилася до 21,75 за долар

У вівторок, 4 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 21,50/21,75.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,5910/23,8660, до російського рубля – на рівні 0,3410/0,3460.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 установився на рівні 21,7784 грн/дол., на цей час було укладено 226 угод на суму 79,9 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття вчорашніх торгів установилися на рівні 21,70/21,85.