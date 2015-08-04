Аналітики прогнозують уповільнення падіння гривні до 5% на рік протягом 20 років

«За останні 20 років середньорічні темпи девальвації національної валюти становили близько 10% (по відношенню до долара США). В наших оцінках ми виходимо з припущення, що започатковані реформи матимуть позитивний вплив на економічну систему, а тому закладаємо 5% середньорічної девальвації на наступні 20 років», - йдеться в аналітичному звіті Case Ukraine у рамках проекту «Ціна держави: популярна економіка», опублікованому на сайті організації.

Експерти зазначили, що поступове ослаблення національної валюти буде продовжуватися, оскільки девальвація обумовлена фундаментальними хворобами економіки України, включаючи високе споживання імпортних енергоносіїв і погану якість українських споживчих товарів.

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Як повідомляв УНІАН, з моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року гривня знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення Національним банком України низки обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня менш ніж за два тижні зміцнилася, і коливається в межах 21-23 грн/дол. протягом останніх чотирьох місяців.