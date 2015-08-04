Російський рубль продовжив своє падіння
15:10, 04 серпня 2015Фінанси
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В офіційних курсах основна валюта подорожчала ще більш ніж на 40 копійок.
Центробанк Росії в черговий раз обрушив рубль / © Fotolia/ sergey_p
Про це повідомляє ТСН.uа.
Центробанк Росії оголосив офіційні курси валют на завтра, 5 серпня.
Рубль в черговий раз знецінився.
Зокрема, долар США подорожчав на 45 копійок – до 62,91 рубля.
Євро додав у ціні 42 копійки і досяг позначки в 68,99.
На сьогоднішніх торгах на Московській біржі долар коштує 62,83 рубля, євро – 69.
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Як повідомляв УНІАН, світові ціни на нафту продовжують падати - це пов'язано зі зростанням в США кількості бурових установок. За даними американської сервісної компанії Baker Hughes, число таких установок збільшилася на 5 одиниць до 664 одиниць.
Курс російського рубля до долара США / ЦБР
Курс російського рубля до євро / ЦБР
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