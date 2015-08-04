Російський рубль продовжив своє падіння

Про це повідомляє ТСН.uа.

Центробанк Росії оголосив офіційні курси валют на завтра, 5 серпня.

Рубль в черговий раз знецінився.

Зокрема, долар США подорожчав на 45 копійок – до 62,91 рубля.

Євро додав у ціні 42 копійки і досяг позначки в 68,99.

На сьогоднішніх торгах на Московській біржі долар коштує 62,83 рубля, євро – 69.

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Як повідомляв УНІАН, світові ціни на нафту продовжують падати - це пов'язано зі зростанням в США кількості бурових установок. За даними американської сервісної компанії Baker Hughes, число таких установок збільшилася на 5 одиниць до 664 одиниць.