"Фінансовий майдан" зібрав намети та припинив мітинг під стінами НБУ

Про це повідомляється на сторінці Національного банку України в соціальній мережі Facebook з посиланням на заяву активістів.

Нацбанк нагадав, що мітинги під його стінами з вимогою конвертації валютних кредитів у гривню за курсом на день отримання кредиту тривали з кінця 2014 року, і в цей час регулятор спільно з представниками банківського співтовариства шукав варіанти вирішення проблеми. Зокрема, за участю НБУ та Незалежної асоціації банків України банки підписали Меморандум щодо врегулювання питання реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті, який почав діяти в травні 2015 року.

Нацбанк запевняє, що громадська рада при НБУ разом з банківськими асоціаціями, громадськими організаціями та активістами «Фінансового майдану» продовжують конструктивний діалог і пошук оптимального, взаємовигідного рішення для позичальників і банків.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня парламент ухвалив закон №1558-1, що зобов'язує банки реструктуризувати усі споживчі кредити, отримані для придбання будь-якого майна, без обмеження суми заборгованості за курсом на дату укладення такого договору (тобто здебільшого за курсом 5,05 грн за долар).

Прийняття закону супроводжувалося акціями протесту активістів, які представляють інтереси валютних позичальників, під стінами Національного банку України та Верховної Ради.

Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк виступили з різкою критикою на адресу депутатів, які підтримали прийняття закону, а група депутатів найбільшої парламентської фракції «Блок Петра Порошенко» ініціювала нове голосування за закон у зв'язку з порушенням регламенту під час розгляду та голосування за законопроект.

За оцінками Національного банку України, Міністерства фінансів і ряду експертів, реалізація закону завдасть збитків для економіки країни близько 100 млрд грн, нові банкрутства від 20 до 50 банків, стрімку девальвацію гривні до рівня 40-50 грн/дол., зниження реальних доходів українців і зростання безробіття.

В рамках програми з Міжнародним валютним фондом Україна взяла на себе зобов'язання не втручатися у процес реструктуризації кредитів, який повинен відбуватися на добровільній договірній основі між банками та їх позичальниками. Меморандум з фондом передбачає, що президент України повинен ветувати такий закон у разі його прийняття.

Чинний з 12 травня меморандум між банками і позичальниками дозволяє громадянам конвертувати залишок валютного кредиту під заставу нерухомості до еквівалента 2,5 млн грн за курсом НБУ на 1 січня 2015 року (близько 158,5 тис. дол.), при цьому за кредитами для придбання соціального житла (квартира до 60 кв. м або житловий будинок до 120 кв. м) банки списують до 50% боргу.