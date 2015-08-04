Ляшко: 33 мільярди у Держказначействі дозволяють уже з серпня індексувати зарплати і пенсії

Сума залишку коштів на Єдиному казначейському рахунку є достатньою для того, щоб індексувати зарплати і пенсії українцям вже з поточного місяця.

В цьому переконаний лідер РПЛ, народний депутат Олег Ляшко.

Зокрема, політик зазначив, що, згідно з даними Держказначейства, залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку на початок серпня становить 33,27 мільярда гривень, що більше ніж уп'ятеро перевищує показник на початок серпня 2014 року.

Читайте такожНацбанк заявляє про погіршення соцзахисту українців

Водночас, за підрахунками радикалів, на індексацію соцвиплат до кінця року потрібно менше 20 мільярдів. Зважаючи на суттєве перевиконання плану доходів держбюджету, Ляшко вимагає від уряду внести до парламенту законопроект про індексацію з 1 серпня заробітних плат бюджетників і пенсій.