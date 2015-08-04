Цього тижня хочуть продати майно шести неплатоспроможних банків майже на мільярд

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує цього тижня продати активи 6 неплатоспроможних банків на загальну суму понад 963 млн грн.

Як повідомляється на сайті фонду, зокрема будуть виставлені на продаж основні кошти «Реал Банку» на 838,055 тис. грн (банкомати, касове обладнання), банку «Форум» - на 1,849 млн грн (автомобілі, POS термінали, меблі, касове обладнання).

Крім того, реалізовуватимуться права вимоги за виданими кредитами банку «Меркурій» на 41,492 млн грн, «Єврогазбанку» - 851,609 млн грн, «Кредитпромбанку» - на 12,715 млн грн.

Також серед виставлених на продаж активів основні кошти банку «Золоті ворота» на 470,018 тис. грн та права вимоги за кредитами на 54,290 млн грн.

За інформацією фонду, детальніша інформація про заплановані торги та результати продажів опублікована на його сайті.

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Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Фонд гарантування отримав від реалізації активів неплатоспроможних банків 18,542 млн грн. Зокрема фонд реалізував основні засоби банку «Золоті ворота» на 1,119 млн грн, «Актив-Банку» - на 62,849 тис. грн, банку «Порто-Франко» - на 94 тис. грн, банку «Форум» - на 236,115 тис. грн. Крім того, фонд продав кредиторську заборгованість «Актив-Банку» на 16,95 млн грн.

У 2014-2015 роках фонд отримав в управління понад 50 неплатоспроможних банків з активами за балансовою вартістю на 320 млрд грн.