Мін'юст США розслідує мільярдні угоди російських клієнтів Deutsche Bank

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, особливу увагу в кримінальному розслідуванні американський департамент юстиції приділяє так званим "дзеркальним операціями", передає "ЄвроПравда". Такі угоди дозволяли російським клієнтам виводити кошти з країни, не повідомляючи владу.

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Мін'юст США має намір з'ясувати, чи не проводили російські клієнти німецького банку незаконний обмін валюти і чи не порушувалися при цьому діючі антиросійські санкції.

Крім того, буде проведена перевірка того, як Deutsche Bank працював з іпотекою і цінними паперами.

Раніше повідомлялося про початок розслідування з боку Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк з приводу можливого відмивання грошей у Росії.

У червні Deutsche Bank заявив про проведення внутрішньої перевірки щодо можливого відмивання грошей російськими клієнтами. Сума можливого відмивання за більш ніж 4 роки становить близько $6 млрд.

Раніше повідомлялося, що влада Великобританії проведе розслідування щодо можливого порушення в Deutsche Bank законодавства по боротьбі з відмиванням грошей в діяльності банку в Росії.

Нагадаємо, керівництво Deutsche Bank пішло у відставку через фінансові скандали.