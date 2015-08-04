Гривня на міжбанку наприкінці дня зміцнилася вже до 21,65 за долар

У вівторок, 4 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 21,40/21,65.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,4670/23,7390, до російського рубля – на рівні 0,3390/0,3440.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 установився на рівні 21,7141 грн/дол., на цей час було укладено 502 угоди на суму 316,61 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину сьогоднішніх торгів знаходилися на рівні 21,50/21,75.