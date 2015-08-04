МВФ озвучив прогноз по Україні: до кінця року інфляція 46%, курс гривні - 22 за долар

Про це йдеться в оновленій доповіді Фонду, опублікованій за підсумками засідання Ради директорів МВФ.

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На думку економістів Фонду, економіка України переживає глибоку рецесію. Війна на сході, різка девальвація національної валюти, висока інфляція та затяжне падіння промислового виробництва помітно скоротили економічну активність, внутрішній попит, послабили позиції банківської системи. Виданий Україні в квітні прогноз економічного розвитку, як стверджують в МВФ, вже до червня втратив свою актуальність.

«І тому базовий показник падіння ВВП був знижений до «мінус» 9%, у порівнянні з раніше озвученими прогнозом 5,5%, а інфляція – до 46% замість 27%», - йдеться в доповіді Фонду.

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У той же час, вжиті урядом та керівництвом Національного банку заходи щодо фінансової стабілізації та оздоровлення банківської системи на тлі зростання аграрного експорту та поступового відновлення виробничих та інвестиційних можливостей країни повинні зіграти свою роль. У Фонді переконані, що Україна вже демонструє ознаки економічного відновлення, а до 2016 року вони стануть ще помітніше. «Перспективи зростання в середньостроковій перспективі не викликають сумнівів і залишаються незмінними», - наголошується в доповіді МВФ.

Курс національної валюти, переконані у Фонді, до кінця року залишиться на позначці 22 грн за долар. У МВФ упевнені, що причин різкої девальвації гривні в третьому і четвертому кварталі немає, і план наповнення золотовалютних резервів Нацбанку, як основного стабілізуючого фактора валютного курсу, виконується.