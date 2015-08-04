У МВФ розповіли, який курс гривні чекає на українців у 2020 році

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд припускає зниження курсу гривні до 23,5 грн за долар у 2015 році, хоча прогнозний курс встановлено на рівні 22 грн за долар.

Про це йдеться в оновленому меморандумі між Україною і МВФ, підготовленому за підсумками засідання Ради директорів Фонду.

При цьому прогнозний курс на 2016 рік становить 22,7 грн за долар, а далі курс буде поступово падати в середньому на 0,5 грн щорічно – до 25,5 грн за долар за підсумками 2020 року.

Як повідомляв УНІАН, з моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року гривня знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол. Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку і одержання першого траншу від МВФ у рамках нової програми МВФ – у березні цього року, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 грн/дол. упродовж останніх чотирьох місяців.

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31 липня Рада директорів МВФ схвалила виділення другого траншу кредиту для України у розмірі 1,7 млрд дол. Гроші будуть спрямовані на поповнення резервів Національного банку України. На думку опитаних УНІАН експертів, одержання другого траншу також матиме позитивний вплив на валютний ринок.