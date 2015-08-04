У МВФ розповіли, який курс гривні чекає на українців у 2020 році
Ключовий кредитор України, Міжнародний валютний фонд, прогнозує падіння курсу національної валюти до долара США до 25,5 грн за долар до 2020 року.
Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд припускає зниження курсу гривні до 23,5 грн за долар у 2015 році, хоча прогнозний курс встановлено на рівні 22 грн за долар.
Про це йдеться в оновленому меморандумі між Україною і МВФ, підготовленому за підсумками засідання Ради директорів Фонду.
При цьому прогнозний курс на 2016 рік становить 22,7 грн за долар, а далі курс буде поступово падати в середньому на 0,5 грн щорічно – до 25,5 грн за долар за підсумками 2020 року.
Як повідомляв УНІАН, з моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року гривня знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол. Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку і одержання першого траншу від МВФ у рамках нової програми МВФ – у березні цього року, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 грн/дол. упродовж останніх чотирьох місяців.
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31 липня Рада директорів МВФ схвалила виділення другого траншу кредиту для України у розмірі 1,7 млрд дол. Гроші будуть спрямовані на поповнення резервів Національного банку України. На думку опитаних УНІАН експертів, одержання другого траншу також матиме позитивний вплив на валютний ринок.