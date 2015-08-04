Україна отримала кошти другого траншу від МВФ на рахунки НБУ

Україна отримала кошти від Міжнародного валютного фонду, згідно з рішенням Ради директорів фонду про виділення другого траншу кредитних коштів обсягом 1,7 мільярда доларів, повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на заяву голови НБУ Валерії Гонтаревої.

"Кошти, які ми сьогодні отримали від МВФ, будуть спрямовані на поповнення міжнародних резервів. У цілому наші міжнародні резерви зростають впевненими темпами, і до кінця 2015 року ми плануємо, щоб їх обсяг досяг рівня майже 18 мільярдів доларів США", - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ реалізують чотирирічну програму кредитування економіки України загальним обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Перший транш у рамках програми в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня.

Рада директорів МВФ схвалила виділення другого траншу кредиту для України у розмірі 1,7 млрд дол. у п'ятницю, 31 липня. За інформацією Міністерства фінансів, кошти будуть спрямовані на поповнення резервів Національного банку України.