Україна отримала кошти другого траншу від МВФ на рахунки НБУ
Кошти, які ми сьогодні отримали від МВФ, будуть спрямовані на поповнення міжнародних резервів.
Україна отримала кошти від Міжнародного валютного фонду, згідно з рішенням Ради директорів фонду про виділення другого траншу кредитних коштів обсягом 1,7 мільярда доларів, повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на заяву голови НБУ Валерії Гонтаревої.
"Кошти, які ми сьогодні отримали від МВФ, будуть спрямовані на поповнення міжнародних резервів. У цілому наші міжнародні резерви зростають впевненими темпами, і до кінця 2015 року ми плануємо, щоб їх обсяг досяг рівня майже 18 мільярдів доларів США", - сказала вона.
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Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ реалізують чотирирічну програму кредитування економіки України загальним обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Перший транш у рамках програми в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня.
Рада директорів МВФ схвалила виділення другого траншу кредиту для України у розмірі 1,7 млрд дол. у п'ятницю, 31 липня. За інформацією Міністерства фінансів, кошти будуть спрямовані на поповнення резервів Національного банку України.