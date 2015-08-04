Росія готується ввести продовольче ембарго проти України та ще шести країн
Міністерство сільського господарства РФ вже почало готувати пропозиції щодо запровадження продовольчого ембарго проти країн, які приєдналися до санкцій ЄС проти Росії.
Про це повідомили РИА Новости в прес-службі міністерства.
"В даний час опрацьовуються пропозиції в уряді РФ відносно семи країн, вже опрацьовується проект постанови", — повідомили в прес-службі. За словами співрозмовника агентства, поки немає точної дати готовності документа.
Раніше в Раді Федерації заявляли, що можливе розширення списку держав, щодо яких буде запроваджено продовольче ембарго, має торкнутися також і України.
Читайте такожРосія може розширити продовольче ембарго на нові країни – Медведєв
У вівторок прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв повідомив, що уряд РФ може звернутися до президента країни Володимира Путіна з проханням розширити список держав, які потрапляють під продовольче ембарго.
Як повідомляв УНІАН, Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Україна приєдналися до продовжених економічних санкцій ЄС відносно РФ.
У Мінсільгоспі повідомили, що питання про введення контрзаходів опрацьовується також щодо Грузії. "Список країн уточнюється", — сказав представник міністерства.