Росія готується ввести продовольче ембарго проти України та ще шести країн

Про це повідомили РИА Новости в прес-службі міністерства.

"В даний час опрацьовуються пропозиції в уряді РФ відносно семи країн, вже опрацьовується проект постанови", — повідомили в прес-службі. За словами співрозмовника агентства, поки немає точної дати готовності документа.

Раніше в Раді Федерації заявляли, що можливе розширення списку держав, щодо яких буде запроваджено продовольче ембарго, має торкнутися також і України.

Читайте такожРосія може розширити продовольче ембарго на нові країни – Медведєв

У вівторок прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв повідомив, що уряд РФ може звернутися до президента країни Володимира Путіна з проханням розширити список держав, які потрапляють під продовольче ембарго.

Як повідомляв УНІАН, Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Україна приєдналися до продовжених економічних санкцій ЄС відносно РФ.

У Мінсільгоспі повідомили, що питання про введення контрзаходів опрацьовується також щодо Грузії. "Список країн уточнюється", — сказав представник міністерства.