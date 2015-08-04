Україна розраховує на швидке завершення переговорів по реструктуризації частини держборгу

Про це йдеться в Листі про наміри, підготовленому українською владою до засідання Ради директорів ключового кредитора країни Міжнародного валютного Фонду і опублікованому на сайті організації.

«Ми робимо прогрес у переговорах щодо реструктуризації частини держборгу і вважаємо своєю метою досягти угоди з кредиторами якомога швидше, що вже зазначалося в наших спільних заявах з Комітетом кредиторів від 1 липня та 15 липня. Ми залишаємося налаштованими на завершення боргових операцій», - йдеться в Листі.

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При цьому раніше в Мінфіні припускали, що терміном завершення боргових переговорів повинен бути вересень.

Також сьогодні, 4 серпня, Мінфін повідомив, що направив оновлену пропозицію Комітету кредиторів щодо реструктуризації суверенного і гарантованого державою боргу. При цьому в Мінфіні зазначали, що з урахуванням часу, необхідного для юридичного оформлення пропозиції з реструктуризації, поточний тиждень - до 10 серпня матиме вирішальне значення для переговорів.

Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу в рамках нової програми з МВФ у березні цього року і розраховує в результаті відтермінування виплат за боргами і їх часткового списання заощадити до 5,2 млрд дол. цього року до 15,3 млрд дол. у найближчі 4 роки.

Після трьох з половиною місяців результативними стали тільки переговори державних банків - «Укрексімбанку» і «Ощадбанку», які домовилися з власниками своїх єврооблігацій з погашенням в 2015-2018 роках на 1,5 млрд дол. і 1,3 млрд дол. відповідно про відтермінування сплати боргу на 7 років в обмін на підвищення ставки купона без списання основної суми боргу.

У червні міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що Україна «теоретично» може оголосити мораторій на боргові виплати наприкінці липня в разі відсутності прогресу в переговорах з кредиторами, для чого у Кабінету міністрів є повноваження згідно з чинним з 17 червня законом. Однак згодом сторони переговорного процесу оприлюднили спільну заяву про прогрес та укладення угоди про конфіденційність, і 24 липня Мінфін сплатив купон за євробондами на 120 млн дол.

Наприкінці минулого тижня агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомило, що кредитори погодилися на списання 5% основної суми боргу за єврооблігаціями, і Україна запропонувала провести прямі переговори в перший тиждень серпня.