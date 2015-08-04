Гонтарева: Є всі підстави говорити про поступове відновлення економічного зростання

Про це вона повідомила під час наради з керівниками 40 найбільших банків, що відбулася в НБУ сьогодні, 4 серпня, повідомляє прес-служба регулятора.

"Уже з квітня 2015 року статистичні дані свідчать про невелике, але зростання української економіки. На мій погляд, найнижчу точку падіння ми вже пройшли і тепер є всі підстави говорити про поступове відновлення економічного зростання", – зауважила Гонтарева.

Читайте такожГонтарева розповіла про свої головні досягнення за рік роботи в Нацбанку

За словами очільниці НБУ, другий місяць поспіль спостерігаються низькі показники інфляції як споживчої, так і базової, що свідчить про дієвість протиінфляційних заходів регулятора. "З метою закріплення позитивних трендів та збереження стабільності на фінансовому ринку Національний банк знову залишив незмінним рівень облікової ставки", – проінформувала вона представників банківської спільноти і додала, що має оптимістичні сподівання щодо контрольованості ситуації в подальшому.

Читайте такожЗбитки банків України у першому півріччі досягли 82 мільярдів

Раніше УНІАН повідомляв, що правління Національного банку 30 липня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 30% річних. Ставка залишається незмінною для закріплення позитивних зрушень на грошово-кредитному ринку та підтримки тренду на зниження інфляції.