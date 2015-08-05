Місія МВФ прибуде до України у другій половині вересня

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.

«Друга половина вересня, точну дату ще не повідомили», - сказав Писарук, відповідаючи на запитання про дату можливого прибуття чергової місії МВФ.

Читайте такожУкраїна отримала кошти другого траншу від МВФ на рахунки НБУ

За його словами, НБУ готовий до чергового перегляду програми з урахуванням її структурних маяків. «Завжди готові, найважчі етапи нашої взаємодії з МВФ вже пройдено», - додав він.