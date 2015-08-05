$1,7 мільярда другого траншу МВФ зараховані до резервів Нацбанку

11:31, 05 серпня 2015
Фінанси
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Кошти другого траншу від Міжнародного валютного фонду в сумі 1,7 млрд дол. зараховані до резервів Національного банку України у повному обсязі.

Фото НБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій.

«Сума траншу склала 1,677 млн дол. Можна вказати 1,7 млрд дол. Ми отримали кошти в доларах, євро та СПЗ», - сказав Чурій.

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За його словами, кошти зараховані до резервів НБУ в повному обсязі.

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