$1,7 мільярда другого траншу МВФ зараховані до резервів Нацбанку

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій.

«Сума траншу склала 1,677 млн дол. Можна вказати 1,7 млрд дол. Ми отримали кошти в доларах, євро та СПЗ», - сказав Чурій.

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За його словами, кошти зараховані до резервів НБУ в повному обсязі.