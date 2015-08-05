$1,7 мільярда другого траншу МВФ зараховані до резервів Нацбанку
11:31, 05 серпня 2015Фінанси
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Кошти другого траншу від Міжнародного валютного фонду в сумі 1,7 млрд дол. зараховані до резервів Національного банку України у повному обсязі.
Кошти другого траншу МВФ у розмірі 1,7 млрд дол. зараховані до резервів НБУ / НБУ
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій.
«Сума траншу склала 1,677 млн дол. Можна вказати 1,7 млрд дол. Ми отримали кошти в доларах, євро та СПЗ», - сказав Чурій.
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За його словами, кошти зараховані до резервів НБУ в повному обсязі.
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