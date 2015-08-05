У липні золотовалютні резерви НБУ збільшились на $112 мільйонів

Про це повідомив заступник голови НБУ України Олег Чурий. "Протягом липня наші резерви зросли на $112 млн, не рахуючи коштів траншу МВФ, вчора надійшов в резерви", - сказав він.

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За його словами, у цей період НБУ викупив на міжбанківському валютному ринку $163 млн.

Згідно з даними, опублікованими на сайті НБУ, крім придбання регулятором валюти на ринку, зростанню резервів у липні сприяли надходження на користь уряду в сумі $878 млн від Євросоюзу і Світового банку, а також $205 млн від розміщення державних облігацій України.

У цей період було проведено значні платежі з погашення й обслуговування державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті на $536 млн, а також перекази Міжнародному валютному фонду на $219 млн.

У повідомленні наголошується, що обсяг міжнародних резервів України на даний час достатній для виконання зобов'язань і поточних операцій уряду і НБУ.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ за червень збільшились на 3,5% або на $346 млн, до $10,264 млрд.

Національний банк України в рамках програми з МВФ розраховує наростити золотовалютні резерви до $18 млрд на кінець 2015 року і до $22 млрд на кінець 2016 року за рахунок надходження коштів від офіційних кредиторів і донорів.