Українці у липні продали валюти на $135 мільйонів більше, ніж купили

Чистий продаж валюти населенням на готівковому валютному ринку в липні становив 135 млн дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій.

За його словами, на готівковому валютному ринку населення більше продає валюти, ніж купує. «Позитивне сальдо нетто становить 135 млн дол.», - сказав Чурій, коментуючи статистику готівкового валютного ринку за липень.

Також представник НБУ зазначив позитивні тенденції на безготівковому валютному ринку. За його словами, обсяг обов'язкового продажу валюти експортерами в липні збільшився до 3 млрд дол. порівняно з 2,6 млрд дол. у червні і 2,4 млрд дол. у травні.

Як повідомляв УНІАН, українська гривня з моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилась до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

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Після введення Національним банком України низки обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми в березні цього року гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 грн/дол. упродовж останніх чотирьох місяців.

У квітні цього року НБУ констатував досягнення рівноваги на валютному ринку і наявність передумов для його лібералізації, при цьому повідомивши, що скасування раніше встановлених обмежень здійснюватиметься за узгодженим з МВФ планом за наявності певних передумов.