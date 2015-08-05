Українські банки повинні усунути проблему від'ємного значення капіталу до кінця січня

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук.

Чиновник нагадав, що на теперішній час проводиться діагностика 20 банків у рамках програми з МВФ, при цьому графік проведення діагностики та приведення їх капіталу до нормативного значення відрізняється між першими 10 і другими 10 банками на два місяці.

Читайте також$1,7 мільярда другого траншу МВФ зараховані до резерви Нацбанку"Перші 10 банків повинні це зробити до кінця листопада, ще 10 – до кінця січня", - сказав Писарук, пояснюючи терміни виконання банками програм капіталізації за результатами діагностики та доведення рівня капіталу до позитивного значення.