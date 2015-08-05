Українські банки повинні усунути проблему від'ємного значення капіталу до кінця січня
12:49, 05 серпня 2015Фінанси
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Українські банки повинні усунути проблему від'ємного значення капіталу за результатами діагностики в рамках програми з Міжнародним валютним фондом до кінця листопада 2015 року у перших 10 банках, до кінця січня 2016 року – у ще 10.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук.
Чиновник нагадав, що на теперішній час проводиться діагностика 20 банків у рамках програми з МВФ, при цьому графік проведення діагностики та приведення їх капіталу до нормативного значення відрізняється між першими 10 і другими 10 банками на два місяці.
Читайте також$1,7 мільярда другого траншу МВФ зараховані до резерви Нацбанку"Перші 10 банків повинні це зробити до кінця листопада, ще 10 – до кінця січня", - сказав Писарук, пояснюючи терміни виконання банками програм капіталізації за результатами діагностики та доведення рівня капіталу до позитивного значення.
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