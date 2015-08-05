"Нафтогаз" до кінця року купуватиме валюту на міжбанку, а не з резервів НБУ

НАК «Нафтогаз України» до кінця року купуватиме валюту безпосередньо на міжбанківському валютному ринку, а не з резервів Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій.

«До кінця року «Нафтогаз» купуватиме валюту безпосередньо на ринку», - сказав Чурій.

За його словами, зараз це відбувається на щоденній основі й не має дестабілізуючого впливу на валютний ринок.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України посилив санкції за перевищення банками граничного обсягу купівлі на міжбанківському валютному ринку безготівкової валюти та банківських металів над обсягом їх продажу за власними операціями.

За порушення до банків будуть застосовуватися стягнення у вигляді письмового попередження і грошового штрафу при повторної фіксації порушення аж до обмеження або призупинення для банку окремих видів валютних операцій.