Гривня на міжбанку трохи подешевшала - до 21,70 за долар

У середу, 5 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 21,50/21,70.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,3404/23,5531, до російського рубля – на рівні 0,3419/0,3452.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 установився на рівні 21,5763 грн/дол., на цей час було укладено 207 угод на суму 86,05 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 21,40/21,65.