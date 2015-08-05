МВФ висунув Нацбанку умови для можливого скасування обмежень на валютному ринку

Скасування обмежень Національного банку України на валютному ринку можливе після успішного завершення часткової реструктуризації державного боргу, докапіталізації банків за результатами стрес-тестування 2014 року і повного переходу НАК «Нафтогаз України» до придбання валюти на міжбанківському ринку напряму, а не з резервів НБУ.

Про це йдеться в Меморандумі про економічну і фінансову політику від 21 липня 2015 року між Україною та Міжнародним валютним фондом, опублікованому на сайті Національного банку України.

Читайте такожBloomberg: кредиторів не влаштувала пропозиція України - завтрашні переговори можуть не відбутися

У документі наголошується, що тимчасові адміністративні обмеження НБУ на валютному ринку сприяли зниженню тиску на платіжний баланс, і скасування цих обмежень проводитиметься поступово у рамках дорожньої карти.

Зокрема, попередніми умовами для лібералізації валютного ринку стануть успішне завершення боргової операції в рамках програми з МВФ, завершення докапіталізації банків за результатами діагностичного обстеження 2014 року.

При цьому рівень чистих міжнародних резервів НБУ повинен перебувати в допустимих межах, як визначено в дорожній карті, а НАК «Нафтогаз України» повинен повною мірою перейти до придбання валюти на міжбанківському ринку напряму, щоб не використовувати резерви НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів МВФ схвалила виділення другого траншу кредиту для України в розмірі 1,7 млрд дол. у п'ятницю, 31 липня. Надходження коштів очікується найближчими днями, всі гроші будуть спрямовані на поповнення резервів Національного банку України.

Україна і МВФ схвалили чотирирічну програму кредитування економіки України загальним обсягом фінансування 17,5 млрд дол. у березні цього року, перший транш кредиту обсягом 5 млрд дол. отримано 13 березня. Загальний обсяг коштів, які Україна може отримати від МВФ за підсумками року, становить 10 млрд дол.

Читайте такожМожливий мораторій на сплату боргів не зупинить співпрацю України і МВФ - Лагард

З моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року гривня знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після запровадження НБУ низки обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу від МВФ у рамках нової програми гривня менш як за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 грн/дол. протягом останніх чотирьох місяців.