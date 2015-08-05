Порошенко підписав закон про Рахункову палату

Про це повідомляється на cайті Верховної Ради.

Згідно з повідомленням, закон з підписом президента було повернуто в парламент 5 серпня.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 2 липня ухвалила закон про Рахункову палату (№2072). Він визначає організацію, повноваження та порядок діяльності Рахункової палати. Встановлюється, що Рахункова палата від імені Верховної Ради здійснює контроль за надходженням коштів до державного бюджету та їхнім використанням. Рахункова палата підзвітна ВР та регулярно її інформує про результати своєї роботи.

Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій та громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їхніх посадових і службових осіб у діяльність Рахункової палати забороняється.

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Повноваження, покладені на Рахункову палату Конституцією України, здійснюються через провадження заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).

Державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) забезпечується Рахунковою палатою шляхом здійснення фінансового аудиту, аудиту ефективності, експертизи, аналізу та інших контрольних заходів.

Якщо під час підготовки проекту держбюджету виникли розбіжності щодо визначення обсягу фінансового забезпечення діяльності Рахункової палати, і Кабінетом міністрів не врегульовані такі розбіжності, Рахункова палата може подати до профільного комітету Верховної Ради відповідні пропозиції (з обґрунтуваннями та розрахунками) для прийняття відповідного рішення під час розгляду проекту закону про державний бюджет.

Рахункова палата за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту): регулярно інформує ВР, президента про результати здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), включаючи факти порушень бюджетного законодавства; подає Верховній Раді висновки щодо проекту закону про державний бюджет; щокварталу подає ВР висновки про стан виконання закону про державний бюджет, а також пропозиції щодо усунення виявлених відхилень і порушень; подає ВР висновки і пропозиції щодо річного звіту про виконання закону про державний бюджет.

За результатами представлення щорічного звіту про діяльність Рахункової палати Верховна Рада може прийняти рішення про здійснення зовнішнього аудиту Рахункової палати.

Голова Рахункової палати призначається на посаду Верховною Радою за поданням голови ВР, який вносить на розгляд парламенту подання про призначення на посаду голови Рахункової палати одного із членів Рахункової палати.

ВР також визначає кандидатів на посади членів Рахунковї палати рейтинговим голосуванням і затверджує список членів Рахункової палати відповідно до кількості вакантних посад більшістю голосів від конституційного складу.

Строк повноважень членів Рахункової палати - 6 років. Строк повноважень голови Рахункової палати та його заступника - 6 років без права бути переобраними на новий строк у межах поточного строку повноважень як членів Рахункової палати.