Найбільшою загрозою для української економіки стане виплата $3 мільярдів боргу Росії

На даний момент саме виплати по російському боргу 20 грудня становлять найбільшу загрозу для української економіки, повідомляє Stratfor.

У статті повідомляється, що отримання 1,7 мільярдів доларів траншу Міжнародного валютного фонду в короткостроковій перспективі вирішило проблему наповнення золотовалютних резервів України та оплати поставок російського газу, зробивши дефолт малоймовірним у короткостроковій перспективі.

Тим не менш, головною проблемою української економіки в найближчому майбутньому стануть виплати 3 мільярдів доларів за російським євробондами 20 грудня: незважаючи на досягнення компромісу в переговорах щодо реструктуризації зовнішнього боргу України, Росія відмовилася включити до програми євробонди на тій підставі, що даний кредит був нібито прямою державною допомогою, повідомляється у статті.

Stratfor зазначає, що статус російського кредиту юридично неясний і, якщо Україна відмовиться його виплачувати, це може призвести до тривалої судової тяганини.

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"Україна має всі шанси уникнути дефолту в короткостроковій перспективі, що не вирішить фінансових проблем з Росією, як і військового конфлікту на сході країни", - резюмує видання.