Українці незабаром зможуть оцінити ефект від реформ за підтримки МВФ – Яресько

Про це написала міністр фінансів України Наталія Яресько на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Міністр нагадала, що Україна отримала другий транш від МВФ у розмірі 1,7 млрд дол. у межах діючої кредитної програми, що говорить про підтримку фондом розробленого урядом плану реформ і визнання міжнародним співтовариством прогресу на шляху змін.

«Ми вже зробили ряд важливих кроків у цьому напрямку, і попереду ще дуже багато роботи. Але ефект від оздоровлення економіки України завдяки нашій програмі реформ уже незабаром зможуть відчути всі наші співвітчизники – через повернення України до економічного зростання, відновлення інвестицій і створення нових робочих місць», – написала Яресько.

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Також вона зазначила, що оскільки всі кошти другого траншу від МВФ будуть направлені в золотовалютні резерви, це розширить можливості НБУ для забезпечення стабільного курсу гривні.

Міністр від імені всього українського народу подякувала партнерам з МВФ за тривалу підтримку і віру в успіх нашої держави.

Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ реалізують чотирирічну програму кредитування економіки України загальним обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Перший транш у рамках програми в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня.

Рада директорів МВФ 31 липня схвалила виділення другого траншу кредиту для України у розмірі 1,7 млрд дол. Кошти другого траншу отримані на рахунки НБУ 4 серпня і зараховані в золотовалютні резерви в повному обсязі.

Другий перегляд програми з метою можливого надання третього кредитного траншу очікується восени після роботи в Києві черговий оціночної місії фонду. За інформацією НБУ, очікується приїзд місії у другій половині вересня.

Загальний обсяг коштів, які Україна може отримати від МВФ за підсумками року становить 10 млрд дол.