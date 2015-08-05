Голова митниці не розуміє причин можливої ліквідації служби

Про це він заявив в ході брифінгу.

За його словами, уряд розробив проект постанови, який передбачає ліквідацію митного напряму Державної фіскальної служби. Крім того, за його словами, в парламенті зареєстровано законопроект, яким передбачається ліквідація митниці як структури.

"Я думаю, що це не зовсім коректний підхід. Я не зовсім розумію, навіщо державі різати курку, яка несе для неї золоті яйця",- сказав Лікарчук.

Він зазначив, що проведення тієї політики, яку наразі здійснює керівництво митниці, дозволить забезпечити виконання митницею функції безпеки та суттєво збільшити надходження до держбюджету України.

Як повідомляв УНІАН, на думку Лікарчука, інституційна реформа Державної фіскальної служби, що проводиться урядом України, не враховує в повній мірі інтереси державної митниці.

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За його словами, основний наголос у проведеної реформи робиться на фіскальній функції митниць, у той час як функції безпеки кордонів держави, сприяння міжнародній торгівлі - упускаються.